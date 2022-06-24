شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة «توكلنا» تحصد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تأكيدٍ جديد لريادة المملكة تقنياً ورقمياً، حصلت منظومة «توكلنا» على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد 19، وذلك في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة افتراضياً ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعدّ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» د. عبدالله الغامدي حصول منظومة «توكلنا» على الجائزة تتويجاً لما يحظى به القطاع التقني من دعمٍ واهتمامٍ غير محدودين من القيادة الحكيمة، وثمرة توجيه وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -يحفظه الله- ودعمه غير المحدود لمختلف المبادرات التي أطلقتها الهيئة، وحرصه على تعزيز التكامل الحكومي؛ للاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن تجربة تطبيق «توكلنا» منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مرورًا بجميع المراحل التي مرّ بها تؤكد مهنية شباب وشابات المملكة الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد المنظومة.

وقد أطلقت «سدايا» تطبيق «توكلنا» لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يهدف التطبيق في بدايته إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد؛ مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وخلال مرحلة العودة بحذر ورفع إجراءات المنع؛ أطلق التطبيق عدّة خدمات جديدة مهمة تُسهم في تحقيق العودة الآمنة.