شكرا لقرائتكم خبر عن 170 جنسية تقود الجامعة الإسلامية إلى «غينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أمس، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، وذلك بتحقيقها رقمًا قياسيًّا عالميًّا في تنوع عدد الجنسيات داخل القاعات الدراسية، والتي بلغت أكثر من 170 جنسية من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50 لغة يتحدث بها طلابها.

وتضم الجامعة تسع كليات علمية متخصصة تُعنى بالشريعة والقرآن الكريم والسنة الشريفة واللغة العربية، وكليات أخرى تُعنى بالهندسة والحاسب الآلي والرياضيات والفيزياء والكيمياء، ومعهدًا للغة العربية لغير الناطقين بها، إضافةً لتقديم المنح الدراسية المجانية لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم، وذلك لنشر رسالة الإسلام السمحة للعالمين.