شكرا لقرائتكم خبر عن 73 جائزة دولية لـ 29 نحالا سعوديا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي 29 نحالا سعوديا حققوا إنجازا دوليا بالفوز بـ 73 جائزة في مسابقات دولية في حفل أقامته الوزارة بمقرها أمس وتم خلاله تتويج 19 فائزا حازوا على 60 جائزة في مسابقة «لندن هني هارودز 2022م» توزعت على 44 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية، و10ميداليات بلاتينية، إضافة إلى فوز 7 متسابقين بالمراكز الأولى المتقدمة في مسابقة «الجمعية العربية لتربية النحل في أبوظبي 2021م»، كما حصدت المملكة خمس جوائز في مسابقة «الملتقى العلمي لاتحاد النحالين العرب في تونس 2021م» نالها ثلاثة متسابقين.

وحقق النحالون الجوائز في أنواع العسل تمثلت في: عسل السدر، والسمر، والطلح، والحنطة السوداء، والأثل، والكينا، والمورينجا، والقرع، والرمان، والزيزفون، والقتادة، وأنواع أخرى مميزة.