جامعة القصيم تحصل على جائزة “بلاك بورد” الدولية للتميز في قيادة التغيير للعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حصلت جامعة القصيم ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على جائزة البلاك بورد العالمية في “التميز في قيادة التغيير للعام ٢٠٢٢”.
وقد جاء اختيار جامعة القصيم لنيل هذه الجائزة تقديرًا لما قامت به الجامعة من إسهامات لتطوير وتحديث آليات استخدام وتوظيف أدوات نظام التعلم الإلكتروني في تحسين العملية التعليمية، وحل المعوقات المرتبطة بها، من خلال حلول ابتكارية غير تقليدية قائمة على أدوات نظام البلاك بورد، بما أسهم في زيادة كفاءة التعلم وتطوير آليات تقديمه.
من جهته أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد بن مبارك الدوسري أن الجائزة تهدف إلى دعم الابتكار والتميز في مجتمع ممارسات التعلم الإلكتروني من خلال نظام (Blackboard) على مستوى العالم، وذلك من خلال دراسة ممارسات وتجارب كثير من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة، وقارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، واختيار أفضل تلك التجارب خلال العام.
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