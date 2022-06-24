العصيمي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الأمر بالمعروف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع المدير العام للتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد بن صالح العصيمي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.

وأكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف له، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الرئاسة العامة وهذا الوطن المعطاء ، داعياً الله عز وجل أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.

وقدّم العصيمي شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على ثقته الغالية، ودعمه المستمر وتحفيزه لكل العاملين في الرئاسة العامة؛ لتحقيق رسالتها السامية، وأهدافها المناطة بها.