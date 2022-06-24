محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مضاربة واشتباك بالأيدي بين عدد من الأشخاص للحصول على الخبز أمام أحد المخابز.
الحادث وقع أمام أفران شمسين في منطقة نهر إبراهيم، وهي من المناطق الشهيرة في لبنان.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وارتفاع في الأسعار، فضلا عن انهيار قيمة العملة اللبنانية.
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كانت هذه تفاصيل خبر شجار بين اللبنانيين… والسبب رغيف الخبز (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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