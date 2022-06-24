شجار بين اللبنانيين… والسبب رغيف الخبز (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مضاربة واشتباك بالأيدي بين عدد من الأشخاص للحصول على الخبز أمام أحد المخابز.

الحادث وقع أمام أفران شمسين في منطقة نهر إبراهيم، وهي من المناطق الشهيرة في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وارتفاع في الأسعار، فضلا عن انهيار قيمة العملة اللبنانية.