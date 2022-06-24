اخبار الرياضه السعوديه الأهلي إلى «وين» ؟!

في الشرقية، انتصر فريق الهلال على مضيفه الفتح بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق كل من: سالم الدوسري (هدفين 10، 39)، وموسى ماريجا (د: 80)، ليحتل الهلال صدارة الدوري متفوقاً بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي تراجع للمركز الثاني بعد فوزه على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف، إذ تقدم الاتفاق أولاً عن طريق أمين يونس (د: 58)، ومن ثم تقدم الاتحاد بثلاثية عن طريق كل من: رومارينهو (هدفين 73، 74)، وعبدالرزاق حمدالله (د: 87)، ليصل الاتحاد للنقطة 64 متساوياً مع المتصدر الهلال ومتأخراً بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 31 نقطة ليتراجع للمركز الخامس عشر ما قبل الأخير وبات مهدداً بالهبوط للدرجة الأولى.
وفي جدة، تفوق فريق الرائد على مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ليتنفس الرائد الصعداء مؤقتاً ويصل للنقطة 34 وفي المركز الثاني عشر، فيما أصبح الأهلي في وضع لا يحسد عليه بعد أن تراجع للمركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، وقلب فريق الباطن تأخره من أمام ضيفه ضمك لفوز بهدفين لهدف ليقفز الباطن للمركز الثالث عشر ويبتعد عن مراكز الهبوط مؤقتاً، فيما استطاع الفيصلي الانتصار على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل ليصعد العنابي للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، وأدرك فريق التعاون التعادل مع ضيفه الشباب بهدف لكل منهما ليصل سكري القصيم للمركز العاشر برصيد 33 نقطة مبتعداً عن مراكز الهبوط مؤقتاً، فيما اكتفى أبها بالتعادل السلبي مع ضيفه الفيحاء، وانتصر النصر على مضيفه الحزم بأربعة أهداف لهدف.
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