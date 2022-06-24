تونس.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

محمد بن مسعود - الدمام - اعتقلت الشرطة التونسية، الخميس، في ولاية سوسة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي الخليج 365 أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر وكالة فرانس برس.
ولم يكشف المحامي أسباب اعتقال الجبالي. وقال الطاهر إن “الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس”.
وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة “موزاييك إف إم”، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة باعتقال حمادي الجبالي بتهمة “الاشتباه في تبييض أموال” عبر جمعية خيرية.
يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر.
وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة “مدرجة بجدول المواد خطرة”.
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