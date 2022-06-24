3 مخالفات مرورية تستوجب الحجز أو التنفيذ على الحسابات البنكية لمرتكبيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت مصادر مطلعة عن بدء المرور السعودي في تحديد المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة التي تستوجب الحجز أوالتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبيها عند تأخرهم في السداد لأكثر من 15 يوما .

وأكدت المصادر في تصيحات لـ «العربية»، ، أن الجهات المرورية السعودية تعمل على تجريم عدد من المخالفات مثل :” القيادة عكس السير، قطع الإشارة، بالإضافة للقيادة تحت تأثير المخدرات” .