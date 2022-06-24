محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشفت مصادر مطلعة عن بدء المرور السعودي في تحديد المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة التي تستوجب الحجز أوالتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبيها عند تأخرهم في السداد لأكثر من 15 يوما .
وأكدت المصادر في تصيحات لـ «العربية»، ، أن الجهات المرورية السعودية تعمل على تجريم عدد من المخالفات مثل :” القيادة عكس السير، قطع الإشارة، بالإضافة للقيادة تحت تأثير المخدرات” .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مخالفات مرورية تستوجب الحجز أو التنفيذ على الحسابات البنكية لمرتكبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.