اخبار الخليج – وزيرة الصحة تجتمع مع وزير الصحة السعودي وتثمن أوجه التعاون في القطاع الصحي بين المملكتين الشقيقتين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على مختلف الصعد في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، مشيرةً إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في القطاع الصحي وما يشهده من تقدم.

جاء ذلك، خلال اجتماع سعادة الوزيرة مع معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة *على هامش مشاركة سعادتها في أعمال الاجتماع الوزاري السادس للجنة الوزارية لسلامة الأغذية، حيث تمّ بحث ومناقشة مسارات التعاون المشترك وعدد من أبرز الموضوعات فيما يتعلق بالأمراض المستجدة والأمراض غير السارية وأمراض الدم الوراثية وأوجه العلاج المتقدمة ومشروع الجينوم، إلى جانب البحوث والدراسات الصحية والتعاون في مجال التدريب والنظم الصحية والذكاء الاصطناعي بما يعزز من تبادل الخبرات بين الجانبين.

كما تمت زيارة «مستشفى صحة الافتراضي» والمركز الوطني للقيادة والتحكم والاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة في برنامج تحول القطاع الصحي، حيث أشادت سعادة الوزير بالجهود الطيبة التي تقوم بها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز ثقافة الطب الافتراضي، وتطويع الابتكار والتميز في الخدمات.

ومن جانبه، أعرب معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية عن خالص التهاني والتبريكات لسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن بمناسبة تعيينها وزيرةً للصحة، متمنياً لسعادتها كل التوفيق في مهاما، كما أشاد معالي الوزير بمستوى علاقات التعاون الثنائية بين المملكتين الشقيقتين لا سيما في القطاع الصحي ودورها في تحقيق التطلعات المشتركة.