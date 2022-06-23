3,2 ملايين صفقة إيجارية سجلها المؤشر الإيجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنَ برنامجُ إيجار تسجيلَ المؤشر الإيجاري أكثر من 3,2 ملايين صفقة إيجارية في القطاعين السكني والتجاري، وذلك بحسب البيانات المسجلة في العقود الإيجارية السكنية والتجارية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأوضحَ “إيجار” أنَّ المؤشرَ الإيجاري في منصة سكني يشملُ أكثرَ من 16 مدينةً في جميع مناطق المملكة، وأنَّ عددَ الأحياء التي يغطيها المؤشر تجاوز 1100 حيّ، موزعة على: (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر، وبريدة، وتبوك، وحائل، وجيزان، وأبها، وسكاكا، ونجران، والأحساء، والباحة، وعرعر)، وذلك باستخدام مصفيات البحث والخرائط التفاعلية.

ويمكنُ لمستفيدي قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري من مستأجرين ومؤجرين ومستثمرين ووسطاء عقاريين، الاطلاع على مؤشرات الإيجار ومعرفة متوسط القيم السعرية لإيجار الوحدات السكنية (دور- شقة – فيلا) أو متوسط سعر الأمتار للوحدات التجارية (محل – مكتب – معرض) بالإضافة إلى عدد الصفقات التي تمت خلال تاريخ محدد وفي حي محدد، وذلك من خلال زيارة صفحة الخدمة في منصة سكني https://sakani.sa/reports-and-data، حيث يشملُ المؤشر الإيجاري الصفقات الإيجارية في الأعوام 2019، 2020 ،2021، 2022.

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ويهدفُ المؤشرُ الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، من خلال وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، وتعتمدُ في بياناتُها على مدخلات العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخِدْمَات الإيجار.