صنعاء تسلم الامم المتحدة الملاحظات على مقترح فتح الطرق بتعز

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

‏صرح مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية الوطنية أن اللجنة قامت بتسليم الامم المتحدة الملاحظات على المقترح الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية. ‏صرح مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية الوطنية أن اللجنة قامت بتسليم الامم المتحدة الملاحظات على المقترح الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية. واشار المصدر لوكالة سبأ، إلى ان الرد تضمن الاستعداد لفتح الطرق وفقا لمراحل، على ان تبدأ المرحلة الاولى بفتح طريقين فورا، ومن ثم تواصل اللجان النقاش برعاية اممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.

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