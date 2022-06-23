شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ولي العهد.. اتفاقيات وتعاون متنام وشراكات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، جولته الإقليمية التي بدأها الإثنين الماضي من مصر ثم بالأردن وأخيراً تركيا على مدار 3 أيام، كان آخرها أمس الأربعاء.

لم تكن الزيارات الرسمية للبلدان الثلاثة بهدف مناقشة القضايا المشتركة فحسب، إنما شهدت توقيع مجموعة اتفاقيات تجلب العديد من الفوائد بما يعزز التعاون المشترك بين المملكة ومصر والأردن وتركيا.

14 اتفاقية مع مصر

أبرمت المملكة في مصر 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار وفقا لما أوضحه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، وشملت الاتفاقيات عدة مجالات وهي السياحة والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة والإعلام.

اتفاقات بين القطاع الخاص

وأعُلن خلال الزيارة الاستثمار بين القطاعين الخاص السعودي والمصري بقيمة 8 مليار دولار، وعزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار أخرى لتنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجا واط عن طريق شركة أكواباور، وكذلك التنسيق والتعاون في حماية البيئة البحرية، وزيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية، ورفع مستوى التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث والابتكار والسياحة والثقافة.

قضايا إقليمية مشتركة

وشددت السعودية على ضرورة تكثيف الجهود بشأن القضية الفلسطينية للتوصل لتسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأيضا أهمية التوصل لحل سياسي لأزمة سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري مع ضرورة وقف التدخلات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار النسيج المجتمعي في سوريا، وأشارت مصر والسعودية على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا وأهمية التوصل لحل ليبي دون أي تدخلات للتوصل لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

واتفقت مصر والسعودية على ضرورة دعم جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، ومنع التدخل الإيراني في الدول العربية والالتزام بحسن الجوار وتجنيب المنطقة أي أنشطة مزعزعة للاستقرار بما فيها دعم الميليشيات المسلحة.

أزمة سد إثيوبيا

وأكدت السعودية وقفها جانب مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي والدعم الكامل لأمن مصر المائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء السد وتشغيله مع ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وتنفيذ بيان مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

زيارة الأردن

واستعرض ولي العهد مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مع التأكد على ضرورة انطلاق جهد دولي لحلها على أساس الدولتين وحدود 1967 لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات غير الشرعية التي تقوض لحل الدولتين، وحرص ملك الأردن على تقليد ولي العهد قلادة الحسين بن علي الذهبية، وإطلاق المدفعية 21 طلقة لتحية الضيف.

مجالات التعاون

وأشارت المملكة إلى زيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، وعلى أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة "السابعة عشرة" للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، وضرورة تعزيز الاستثمارات وتنويعها في مجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية والزراعة والسياحة والثقافة والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأثنت المملكة على رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد خلال السنوات الـ 10 المقبلة مع ضرورة استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين في الطاقة، مع ترحيب أردني بإطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" وخطة السعودية لمواجهة التغيير المناخي مع ضرورة توسيع سبل التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات، وتبادل الخبرات لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين، والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويتطلع الجانبان لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم ومكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية، وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والشباب، مع تثمين سعودي لدعم الأردن لترشيحها لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030.

تنسيق سعودي تركي

أما تركيا فأعلن ولي العهد السعودي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة تطوير التعاون على أساس الإخوة التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية مع المناقشة لتكثيف التواصل بين القطاعين الخاص والعام والبلدين.

اتفاق سعودي تركي

واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين، معربين عن تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون والهيدروجين، والعمل على توطين منتجات القطاع وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

رحبت الدولة التركية بإطلاق الرياض مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" ودعم تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون الذي ستعمل المملكة على إطلاقه، واتفق المملكة وتركيا على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية وتعزيز العلاقات بين "مؤسسة المواصفات التركية" و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس "مع التأكيد على تبادل زيارات العلماء بين الدولتين ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في عام 2016.

تفعيل اتفاقات

اتفقت المملكة وتركيات على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة والرياض في مجالات لتعاون الدفاعي، وتعزيز التعاون العدلي، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في المجالين القضائي والعدلي، والمجال السياحي، وتطوير التعاون في مجال الطيران المدني وتسهيل التعاون بين شركات القطاع العام وتسهيل التأسيس والتعاون في مجال الصحة، مع دعوة تركيا الصناديق الاستثمارية في السعودية للاستثمار بالشركات الناشئة في تركيا وإقامة علاقات معها، مع تثمين المملكة دعم تركيا لاستضافة الرياض "إكسبو 2030".