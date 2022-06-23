شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لدعم منظومة الرقابة الالكترونية بديوان المحاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الديوان العام للمحاسبة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أمس، اتفاقية مشاركة البيانات بين الديوان والمركز للربط بين منصة «اعتماد» ومنظومة الرقابة الالكترونية «شامل»، بحضور رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري، مستشار وزير المالية رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المركز عبدالعزيز الفريح.

ومثل الديوان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات منيف العتيبي، ومثل المركز الرئيس التنفيذي المهندس يوسف لحرقان، وذلك في المقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين الديوان والمركز، وتوظيف كامل الإمكانيات والخبرات لتحقيق الربط الالكتروني بين منصة «اعتماد» ومنظومة الرقابة الالكترونية «شامل»؛ لتلقي كافة بيانات ومستندات وعقود وحسابات ورواتب الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والتوجه الاستراتيجي للديوان العام للمحاسبة، وذلك في ظل جهود الديوان إلى أتمتة العمل الرقابي عبر منظومته الرقابية، والتحول الرقمي نحو التدقيق الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة.