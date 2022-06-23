شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لدعم منظومة الرقابة الالكترونية بديوان المحاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الديوان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات منيف العتيبي، ومثل المركز الرئيس التنفيذي المهندس يوسف لحرقان، وذلك في المقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين الديوان والمركز، وتوظيف كامل الإمكانيات والخبرات لتحقيق الربط الالكتروني بين منصة «اعتماد» ومنظومة الرقابة الالكترونية «شامل»؛ لتلقي كافة بيانات ومستندات وعقود وحسابات ورواتب الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والتوجه الاستراتيجي للديوان العام للمحاسبة، وذلك في ظل جهود الديوان إلى أتمتة العمل الرقابي عبر منظومته الرقابية، والتحول الرقمي نحو التدقيق الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لدعم منظومة الرقابة الالكترونية بديوان المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.