شكرا لقرائتكم خبر «الشورى» يناقش المعوقات والتحديات التي تواجه وزارة الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى أمس أهم المعوقات والتحديات التي تواجه وزارة الخارجية في قيامها بالمهام المناطة بها، ودورها الكبير في سبيل حماية المصالح الوطنية ورعاية المواطنين، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للوزارة وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية يتقدمهم مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، تمهيدا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها مع مسؤولي وزارة الخارجية أبرز ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق بأدائها خلال عام التقرير وأبرز إنجازات الوزارة.

شارك في الاجتماع من وزارة الخارجية وكيل الوزارة للاستراتيجية والتخطيط الأمير محمد آل مقرن ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم خالد السحلي، ووكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد أبو النصر، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.