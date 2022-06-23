جامعة نايف تناقش عقوبات بديلة للتدابير السالبة للحرية

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ومن المقرر أن يناقش المشاركون من أهل الاختصاص خلال الجلسات بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق.وخرجت تلك اللقاءات بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية منها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ لنشر مبادئ وأهمية وخصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية، دعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى إلحاق القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في الدول العربية بدورات وورش علمية متخصصة ومتقدمة في التعرف على بدائل العقوبات السالبة للحرية في مراحل الدعوى الجزائية المتعددة (الاستدلال - التحقيق - المحاكمة - التنفيذ )، وتشكيل لجان عمل مشتركة وطنية تعنى بتطوير وتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول العربية، كما حثت على تطوير قوانين الإجراءات الجزائية العربية وأهمية إضافة بنود تغطي بدائل العقوبات السالبة للحرية.
محاور الندوة
- التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات
- جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع بين تطبيق بدائل العقوبات
- أثر هذه البدائل والتدابير على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة
- مناقشة عدد من المقترحات لتطوير وتفعيـل بدائـل العقوبـات والتدابير السـالبة للحرية
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