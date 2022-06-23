منظومة «توكلنا» تحصد جائزة أممية عن الاستجابات المبتكرة للجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت منظومة «توكلنا» في تأكيد جديد لريادة المملكة تقنيا ورقميا على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد 19، وذلك في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة افتراضيا ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي حصول منظومة «توكلنا» على الجائزة تتويجا لما يحظى به القطاع التقني من دعم واهتمام غير محدودين من القيادة الحكيمة، وثمرة توجيه وتمكين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان ودعمه غير المحدود لمختلف المبادرات التي أطلقتها الهيئة، وحرصه على تعزيز التكامل الحكومي؛ للاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن «سدايا» استطاعت ثم بفضل توجيهات وتمكين ولي العهد أن تحقق العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والعالمي بقدرات وطنية عالية التأهيل من أبنائها وبناتها الذين يمثلون الفخر الحقيقي بإنجازات وضعت المملكة في مكانها الطبيعي في مقدمة دول العالم.

ولفت إلى أن هذا المنجز يعد تأكيدا لريادة المملكة، ومواصلتها السير للمنافسة عالميا، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس ما تتمتع به «سدايا» من بنية تحتية تقنية متطورة، وذات موثوقية عالية أسهمت في تحقيق هذا المنجز، مبينا أن تجربة تطبيق «توكلنا» منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مرورا بجميع المراحل التي مر بها تؤكد مهنية شباب وشابات المملكة الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد المنظومة.

وأطلقت «سدايا» تطبيق «توكلنا» لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يهدف التطبيق في بدايته إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح الكترونيا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الأفراد؛ مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وخلال مرحلة العودة بحذر ورفع إجراءات المنع؛ أطلق التطبيق عدة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق بأعلى درجات الأمان والخصوصية، واقتصر التطبيق بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة على الخدمات المتعلقة بالجائحة من إثبات الحالة الصحية للمستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.

يذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت جائزتها للخدمة العامة في عام 2003؛ لتشجيع الابتكارات العالمية المتميزة في مجال الخدمة العامة ودعمها ضمن المنتدى السنوي.

أهداف منظومة توكلنا:

