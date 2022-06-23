شكرا لقرائتكم خبر دراسة 25 مشروع مواصفة للمستلزمات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من ممثلي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين ومملكة البحرين ودولة الكويت والجمهورية اليمنية و مركز المواصفات في المنظمة.وشهد الاجتماع الافتتاحي استعراضا لآلية العمل المتبعة وأهمية مواءمة المواصفات على المستوى العربي ومناقشة خطة العمل المعدة لدراسة عدد 25 مشروع مواصفة قياسية عربية للأجهزة والمستلزمات الطبية خلال عام 2022م.
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