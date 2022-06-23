دراسة 25 مشروع مواصفة للمستلزمات الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأست الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الأول لـ»اللجنة الفنية العربية لمواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية»، إذ تتولى «الغذاء والدواء» رئاسة وأمانة اللجنة الفنية العربية لمواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية (AIDSMO/TC4).

وعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من ممثلي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين ومملكة البحرين ودولة الكويت والجمهورية اليمنية و مركز المواصفات في المنظمة.

وشهد الاجتماع الافتتاحي استعراضا لآلية العمل المتبعة وأهمية مواءمة المواصفات على المستوى العربي ومناقشة خطة العمل المعدة لدراسة عدد 25 مشروع مواصفة قياسية عربية للأجهزة والمستلزمات الطبية خلال عام 2022م.