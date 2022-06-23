«موهبة» تقدم 21 دورة لتطوير مقدمي البرامج الإثرائية

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ويستمر البرنامج الذي انطلق أمس الأول على مدى 3 أسابيع، تمهيدا لانطلاق البرامج الإثرائية لطلبة موهبة في الإجازة الصيفية.ويتولى مركز التميز تقديم البرنامج التدريبي الذي يستهدف الممارسين التربويين المكلفين بتنفيذ البرامج الإثرائية من رؤساء البرامج ونواب علميين ومشرفين ومدربين، بهدف تهيئتهم ودعم جاهزيتهم والتأكد من فاعلية عناصر التدريس الأساسية التي تتضمن المعلم والمحتوى العلمي والبيئة التعليمية في الفصول الواقعية والافتراضية.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرامج التدريبية نحو 750 ممارسا تربويا، إيمانا من «موهبة» بأهمية دعم شركائها من الكوادر البشرية التي تشارك في تنفيذ البرامج الإثرائية، كونها أحد أهم العناصر المؤثرة في رحلة الطالب الموهوب إلى آفاق العلم والمعرفة والمشاركة الفاعلة في البرامج الأخرى التي ترعاها وتقدمها «موهبة» داخل المملكة وخارجها.
يذكر أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي وبرنامج موهبة الإثرائي البحثي ستنطلق فعالياتهما في شهر يوليو المقبل بنسختين حضورية وعن بعد، وتستضيفهما الجامعات والكليات والمراكز البحثية والشركات الرائدة والمدارس المميزة من شركاء «موهبة».
الدورات التدريبية
- استراتيجيات التدريس للطلبة الموهوبين
- أحدث تقنيات التعليم لتوظيفها في تقديم البرامج الإثرائية
- تحليل المحتوى العلمي وكيفية تفعيل الأنشطة الممتدة لتحفيز الطلبة
- التدريب على أساليب التقويم الصفي الفعال
- استثمار الأدوات التقنية في تقويم تعلم الطلبة وطرق قياس التعلم
- التدريب على استخدام بوابة موهبة للتعليم الالكتروني
- تقديم البرامج التدريبية غير المتزامنة عبر منصة كورسيرا العالمية
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