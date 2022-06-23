فتح باب القبول بتقنية جزر فرسان

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وأفاد مشرف فرع الكلية المهندس رياض حبادي بأن التسجيل متاح في قسم الحاسب بتخصص البرمجيات، وقسم التقنية الإدارية بتخصص الإدارة المكتبية، داعيا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، خلال الفترة 25 - 29 ذي الحجة المقبل عبر بوابة قبولي.وأفاد مشرف فرع الكلية المهندس رياض حبادي بأن التسجيل متاح في قسم الحاسب بتخصص البرمجيات، وقسم التقنية الإدارية بتخصص الإدارة المكتبية، داعيا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.

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