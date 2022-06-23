تحذير الآباء من الضغط النفسي للطلاب قبل الاختبارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس شؤون الأسرة أولياء الأمور من الضغط النفسي للطلاب قبل الاختبارات، مطالبا بتكاتف أفراد الأسرة لتوفير الدعم النفسي اللازم للطلاب خلال فترة الاختبارات، ما يمكنهم من تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم، كما حذر المجلس من 3 علامات تشير إلى أن الطالب يعاني من الضغط النفسي، وهي: شكواه من آلام في المعدة والصداع، إلى جانب معاناته من مشاكل في النوم والأكل، وكذلك إصابته بتغير المزاج وسرعة التعصب. وبحسب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية فإن الآباء هم المؤثر الأول للصحة النفسية لأطفالهم، حيث لا بد من تحديد أوقات تخص العناية بالطفل. وركز على عدة ممارسات تسهم في تعزيز صحة الطفل النفسية، منها تخصيص أوقات لمشاركة الطفل نشاطاته وهواياته بعيدا عن ضغوطات الحياة اليومية، وكذلك منح الطفل الثقة اللازمة بين أفراد أسرته ليشعر بالأمان وعدم الخوف والقلق. وركز على عدة ممارسات تسهم في تعزيز صحة الطفل النفسية، منها تخصيص أوقات لمشاركة الطفل نشاطاته وهواياته بعيدا عن ضغوطات الحياة اليومية، وكذلك منح الطفل الثقة اللازمة بين أفراد أسرته ليشعر بالأمان وعدم الخوف والقلق. كيف نحافظ على صحتهم النفسية؟





بث روح التفاؤل فيهم



مساعدتهم على مقاومة التوتر والضغط النفسي



التحدث معهم حول مخاوفهم وتبسيط الأمر عليهم



مشاركة قصص النجاح معهم



التعاون مع المدرسة لتوفير الاستشارات اللازمة

كيف نعزز الصحة النفسية للطفل؟



عدم المبالغة في ردود الفعل وتحديد العقاب المناسب عند ارتكاب الأخطاء



تجنب إشعار الطفل بالفشل عند عدم القدرة على حل الواجبات المدرسية



تعزيز مهارات الطفل الاجتماعية وتجنب لومه على ضعف علاقاته



تحديد عادات إيجابية للطفل مثل النوم وتناول الأطعمة الصحية



تعزيز المسؤولية لدى الطفل



تعليم الطفل الاعتماد على النفس



تشجيعه على المشاركة في الأعمال الخيرية



إعطاء الطفل بعض المسؤوليات كتنظيف غرفته



تعليمه أهمية الوقت وإنجاز العمل في مدة محددة



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