شكرا لقرائتكم خبر إصدار رخص للمتاجر المتنقلة في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتهدف المبادرة إلى تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوار، وتوفير البيئة الجاذبة والفرص الاستثمارية الجديدة من خلال تسهيل إجراءات التراخيص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة الطائف خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة «بلدي» لتمكين الأفراد من إصدار الرخصة لمتجر متنقل، أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية، سعيا منها لدعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.وتهدف المبادرة إلى تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوار، وتوفير البيئة الجاذبة والفرص الاستثمارية الجديدة من خلال تسهيل إجراءات التراخيص.

كانت هذه تفاصيل خبر إصدار رخص للمتاجر المتنقلة في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.