6 خطوات تحفظ حقوق كبار السن بالأماكن العامة

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و تبلغ نسبة الأشخاص من عمر 65 عاما وأكثر 2.4 % من إجمالي عدد السكان في المملكة.ووضع مجلس شؤون الأسرة 6 خطوات لحفظ حقوق كبار السن في الأماكن العامة. وكبير السن هو كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر، ولهم حقوق من يخالفها يعرض نفسه لسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال بحسب نظام حقوق كبير السن ورعايته.
فله حق العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه.
ويحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر عليه الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كما يحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
كيف نعزز احترامهم أسريا؟
- غرس القيم الدينية التي تحث على توقير الكبير
- احترام وتوقير كبير السن من أفراد الأسرة
- الحرص على وجود الأبناء عند الجلوس مع كبار السن
- اصطحاب الأبناء عند زيارة دور الرعاية وتفقد كبار السن فيها
كيف نحفظ حقوقهم بالأماكن العامة؟
- عدم الجلوس في المقاعد المخصصة لهم
- مساعدتهم في الوصول إلى وجهتهم
- تجنب استخدام المصاعد الخاصة بكبار السن
- مراعاتهم في المرافق الرياضية وعدم مضايقتهم
- تجنب وقوف السيارات في المواقف المخصصة لهم
- إتاحة المساحة لهم لاستخدام الممرات والمداخل
4 آداب للحديث مع كبار السن
- الإنصات وعدم المقاطعة
- احترام رأيه وعدم فرض آراء معينة عليه
- تجنب تذكيره بآلامه ومعاناته
- عدم التطرق لمواضيع لا يتذكرها حتى لا يتعرض للإحراج
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