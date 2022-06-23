بالفيديو.. إطلاق منصة رسمية لمبادرة أصدقاء الاستراتيجية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مساء أمس الأربعاء الموافق 22/6/2022 بفندق راديسون بلو بمدينة الرياض اللقاء السنوي الثاني لأعضاء مبادرة أصدقاء الاستراتيجية والذي تم فيه استعرض أعمال ومناشط مبادرة أصدقاء الأستراتيجية منذ انشاؤها وحتى الوقت الحالي والتي تهدف إلى دعم وتعزيز المفهوم الأستراتيجي للرؤية الوطنية 2030 وذلك بحضور أعضاء المبادرة وقيادات ومستشارين شاركوا في بناء برامج رؤية المملكة.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس مجلس ادارة المبادرة المستشار محمد ال رزيق بعد ذلك تم عرض فيديو توضيحي عن المبادرة كما تم استعراض التطلعات المستقبلية للمبادرة تلا ذلك الجلسة الحوارية الأولى والتي ناقشت التخطيط الاستراتيجي في ضوء رؤية 2030 ودور الشركات الاستشارية في المساهمة فيها أما الجلسة الثانية فناقشت التحول الرقمي في ضوء رؤية 2030 .

وفي نهاية الجلسة الثانية تم اطلاق المنصة الرسمية وهو الموقع الالكتروني لمبادرة أصدقاء الاستراتيجيه strategyfriend.com وتعريف الحضور على كيفية استخدام الموقع ثم تم إطلاع الحاضرين على طريقة الحصول على عضوية في المبادرة.

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وفي ختام اللقاء تم تكريم الخبرات الوطنية والدولية المشاركة في المبادرة لمساهمتهم في النقل المعرفي في المجال الأستراتيجي وكذلك تكريم الأعضاء المشاركين في الويبنار الاستراتيجي و اعضاء المجلس التنفيذي للمبادرة واختتم ذلك بالتقاط صورة جماعية للمكرمين ثم تناول وجبة العشاء.

الجدير بالذكر أن مبادرة أصدقاء الاستراتيجية بدأت منذ أقل من عامين على يد 52 مستشار وطني ووصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 7000 عضو وتطمح إلى تحقيق 200 ألف عضوية بحلول 2030 .