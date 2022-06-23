بث مباشر لمباراة الحزم والنصر بالجولة الـ29 من كأس الأمير محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث فريق النصر على حسم المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، حين يلاقي الهابط الحزم في الجولة 29. ويحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يتذيل الحزم جدول الترتيب والذي هبط بشكل رسمي برصيد 17 نقطة. ويحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم في الجولة 29 من الدوري السعودي، مساء الخميس. وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية، وهذا رابط المباراة : أخبار قد تهمك جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022 الهلال – 61 نقطة الاتحاد – 61 نقطة النصر – 55 نقطة الشباب – 53 نقطة ضمك – 43 نقطة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022 أوديون إيجالو – الهلال – 22 هدفا أندرسون تاليسكا – النصر – 18 هدفا رومارينيو – الاتحاد – 18 هدفا ليندر توامبا – التعاون –17 هدفا عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد – 14 هدفا

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