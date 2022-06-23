“الوطنية للإسكان” تطلق 588 وحدة سكنية جديدة في بيوت تلال بمدينة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت الوطنية للإسكان (NHC) إطلاق مشروع “بيوت تلال” لمستفيدي برنامج “سكني” بمدينة الرياض، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة المعروض العقاري، ورفع نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، طبقًا لمستهدفات “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويقع موقع المشروع في حي النرجس شمال مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 148 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد وحدادته السكنية 588 وحدة تحت الإنشاء من نوع “فيلا”، تتراوح مساحتها بين 338 – 351 مترًا مربعًا، وينفذ المشروع شركة تلال العقارية.

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق “سكني” بخطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، بزيارة الرابط: (https://sakani.sa)، أو بالاتصال بالمركز الموحد لخدمة المستفيدين (199090).

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ويأتي المشروع امتداداً لـ30 مشروعًا سكنيًّا تحت التطوير، تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض، وتوفر نحو 40 ألف وحدة سكنية متنوعة الأشكال (شقق وفلل وتاون هاوس)، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 850 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.

يُذكر أن “الوطنية للإسكان” تعمل على بناء مجتمعات سكنية حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية، بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمساكن.

وتواصل “الوطنية للإسكان” جهودها للتوسع في تطوير العديد من المشاريع والضواحي السكنية في المملكة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية.