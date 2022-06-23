بث مباشر لمباراة الفتح والهلال بالجولة 29 من كأس الأمير محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث فريق الهلال عن التتويج بلقب الدوري السعودي، حين يلاقي نظيره الفتح في الجولة 29، مساء اليوم الخميس 23 يونيو، بكأس الأمير محمد بن سلمان.
ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بالمواجهات المباشرة عن نظيره الاتحاد برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.
وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي
وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية
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جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022
الهلال – 61 نقطة
الاتحاد – 61 نقطة
النصر – 55 نقطة
الشباب – 53 نقطة
ضمك – 43 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022
أوديون إيجالو – الهلال – 22 هدفا
أندرسون تاليسكا – النصر – 18 هدفا
رومارينيو – الاتحاد – 18 هدفا
لياندر تاوامبا – التعاون –17 هدفا
عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد – 14 هدفا
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