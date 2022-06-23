تعليم الجبيل يحقق المركز الثاني في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس بالمنطقة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم: مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي ساهما في تطوير المنظومة التعليمية الإلكترونية

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