وصول طلائع حجاج المغرب عبر مبادرة طريق مكة

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ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في المغرب، استمرارا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أمس أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من المملكة المغربية للمرة الأولى وكثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في المغرب، استمرارا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

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