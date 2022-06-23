شكرا لقرائتكم خبر مبادرة الإرشاد الإثرائي للحجاج بـ23 لغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن الخدمات في مخرجاتها توائم تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبينا أن خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مبادرة «الإرشاد الإثرائي» بـ23 لغة يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات، حيث قامت وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى مختلف خدمات الحرمين الشريفين على مدار (24) ساعة.وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن الخدمات في مخرجاتها توائم تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبينا أن خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية.

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة الإرشاد الإثرائي للحجاج بـ23 لغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.