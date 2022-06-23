شكرا لقرائتكم خبر مبادرة مجانية لإنهاء إجراءات سفر 200 ألف حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ الخطوط السعودية خلال موسم حج هذا العام 1443هـ مبادرة مجانية هي الأولى من نوعها تعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية للمجموعات تتضمن إصدار بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ (24) إلى (72) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار.

وأوضح مدير عام المحطات الداخلة بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي أن هذه المبادرة تستهدف خدمة أكثر من 200 ألف حاج وتقليص مدة انتظارهم أمام منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات، وذلك عن طريق إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة بواسطة ذهاب مركبة خاصة مزودة بأجهزة خاصة لطباعة بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة، وميزان لوزن الأمتعة إلى مواقع سكن الحجاج لتقديم الخدمة وإنهاء جميع إجراءات السفر وتسليمهم بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة مع أخذ أمتعتهم ونقلها إلى الموقع المخصص لذلك؛ لتغليفها ومرورها على إجراءات الفحص الأمني الأولي بوجود مسؤولي البعثات والشركات ومندوب الخطوط السعودية، ثم تخزينها في منطقة مخصصة لذلك إلى أن يتم طلبها في المطار قبل الرحلة بـ 12 إلى 18 ساعة، حيث يتم نقلها إلى منطقة استلام الأمتعة في المطار؛ مما يمكن الحاج من الوصول إلى المطار والمغادرة بدون عناء أو توقف.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة جدة الإدارية المشغلة للمبادرة محمد الشيخ أن الموقع في مكة المكرمة مزود بمراكز للدعم والإسناد ومكاتب للبعثات ومندوبي شركات الطيران؛ للإسهام في عملية التواصل وتبادل المعلومات أولا بأول كما يوجد مبنى مجاور لمدينة الحجاج تابع للمبادرة مخصص لقبول الأمتعة من خلال شاحنات المبادرة لافتا النظر إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع مطارات جدة وهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى المعنية.

وأوضح مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص الخطوط السعودية في كل عام على تقديم مبادرات جديدة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - ورؤية المملكة 2030 والوصول إلى الحجاج في مقر إقامتهم لتقديم الخدمة لهم دون عناء أو مشقة.

منطقة تنفيذ المبادرة:

