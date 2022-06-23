مبادرة مجانية لإنهاء إجراءات سفر 200 ألف حاج

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وأوضح مدير عام المحطات الداخلة بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي أن هذه المبادرة تستهدف خدمة أكثر من 200 ألف حاج وتقليص مدة انتظارهم أمام منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات، وذلك عن طريق إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة بواسطة ذهاب مركبة خاصة مزودة بأجهزة خاصة لطباعة بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة، وميزان لوزن الأمتعة إلى مواقع سكن الحجاج لتقديم الخدمة وإنهاء جميع إجراءات السفر وتسليمهم بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة مع أخذ أمتعتهم ونقلها إلى الموقع المخصص لذلك؛ لتغليفها ومرورها على إجراءات الفحص الأمني الأولي بوجود مسؤولي البعثات والشركات ومندوب الخطوط السعودية، ثم تخزينها في منطقة مخصصة لذلك إلى أن يتم طلبها في المطار قبل الرحلة بـ 12 إلى 18 ساعة، حيث يتم نقلها إلى منطقة استلام الأمتعة في المطار؛ مما يمكن الحاج من الوصول إلى المطار والمغادرة بدون عناء أو توقف.من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة جدة الإدارية المشغلة للمبادرة محمد الشيخ أن الموقع في مكة المكرمة مزود بمراكز للدعم والإسناد ومكاتب للبعثات ومندوبي شركات الطيران؛ للإسهام في عملية التواصل وتبادل المعلومات أولا بأول كما يوجد مبنى مجاور لمدينة الحجاج تابع للمبادرة مخصص لقبول الأمتعة من خلال شاحنات المبادرة لافتا النظر إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع مطارات جدة وهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى المعنية.
وأوضح مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص الخطوط السعودية في كل عام على تقديم مبادرات جديدة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - ورؤية المملكة 2030 والوصول إلى الحجاج في مقر إقامتهم لتقديم الخدمة لهم دون عناء أو مشقة.
منطقة تنفيذ المبادرة:
- تقع على طريق الأمير محمد بن سلمان «مكة - جدة السريع»
- مساحتها 8 آلاف م2
- مهيأة بالكامل لسلامة تشغيلية آمنة
- تجنيد 600 موظف لإنهاء إجراءات السفر
- توفير1500 فرد من العمالة لنقل الأمتعة
- إمكانية لزيادة الطاقة البشرية في حالة الاحتياج
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