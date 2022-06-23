شكرا لقرائتكم خبر 6 أشهر سجنا عقوبة التلاعب في مقرات سكن الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت النيابة العامة «إن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأرفع معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب».

وأشارت إلى أن هناك 5 محظورات تؤدي إلى عقوبتين الأولى السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى 30 ألف ريال.

وبحسب نظام الدفاع المدني يحظر أي من الأفعال الخمسة التالية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، كما يحظر التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، وكذلك التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وحظر النظام استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة أو معدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليا أو في المملكة.

ويحظر أيضا إعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة تلك المخالفة.

اختصاصات الدفاع المدني:

