6 أشهر سجنا عقوبة التلاعب في مقرات سكن الحجاج

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وأشارت إلى أن هناك 5 محظورات تؤدي إلى عقوبتين الأولى السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى 30 ألف ريال.وبحسب نظام الدفاع المدني يحظر أي من الأفعال الخمسة التالية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، كما يحظر التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، وكذلك التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
وحظر النظام استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة أو معدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليا أو في المملكة.
ويحظر أيضا إعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة تلك المخالفة.
اختصاصات الدفاع المدني:
- اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
- تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار.
- توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين.
- الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.
- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.
- اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة.
- تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار.
- تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
- اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء التجارب والتمرينات ولدعوة العناصر المدربة.
- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني.
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