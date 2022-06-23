رقم قياسي غير مسبوق .. وكيل «الموارد البشرية» يكشف أعداد المواطنين بالقطاع الخاص(فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، ماجد الضحوي، ارتفاع نسب السعوديين في العديد من القطاعات التي تم توطينها، مشيرًا إلى وصول إلى عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص لأول مرة إلى 2 مليون مواطن.

وقال الضحوي في تصريحات لقناة العربية: «وزير الموارد البشرية أطلق في عام الماضي 32 قرارًا لتوطين عدد من الأنشطة والمهن من أبرزها الطب والهندسة والصيدلة، ومهن التسويق؛ حيث أسفرت دخول العديد من المواطنين السعوديين إلى هذه المهن والقطاعات».

وأضاف: «وعلى سبيل المثال، ارتفعت نسب السعوديين في قطاع الهندسة من 7 آلاف إلى 19 ألف مهندس، وفي مجال المحاسبة ارتفعت من 9 آلاف إلى 26 ألف، وهذا الأمر مندرج على باقي المهن والأنشطة».

وتابع: «أكثر من مليوني سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص للمرة الأولى تاريخيًا، ونسبة مشاركة المرأة وصلت إلى 34% وهو ما يتجاوز مستهدف رؤية 2030، وكل القرارات أسهمت في دخول أبناء الوطن إلى سوق العمل».

وواصل: «أشكر جميع الجهات الإشرافية على القطاعات التي تم توطينها، وتفاوت نسب التوطين وعدم وصولها إلى 100% لها عدة أسباب، أولاً عدد وجود السعوديين في المهن، وعدد الخريجين من الجامعات، ومدى ملاءمة هذه المهنة للشباب السعوديين، فكلها أمور تحدد نسب التوطين التي تعلنها الوزارة».