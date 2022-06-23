وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور بورصة لندن للمعادن خلال جولته في المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بورصة لندن للمعادن خلال جولته في المملكة المتحدة، وذلك بحضور عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين.

واستمع خلال الزيارة لمقدمة حول البورصة واستُعرِضت آخر مستجداتها، واطلع على آلية الشراء والتداول في البورصة وأهم مواقع تخرين المعادن، بالإضافة لأبرز الحلول المطبقة لضمان مستقبل مستدام.

كما زار معاليه خلال جولته في البورصة قاعة التداول واستمع لشرح لأبرز ما يتم فيها، كما شهد معاليه جلسة مباشرة لتداول عدد من المعادن، منها: الألمنيوم والنيكل والزنك والرصاص والتيتانيوم.

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وقدم الخريف الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام سنويًا في مدينة الرياض خلال شهر يناير، مؤكدًا حرص المملكة والاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز وجذب الاستثمارات النوعية، حيث تستهدف استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر بـ321 مليار دولار، والذهب بـ229 مليار دولار، والنحاس بـ222 مليار دولار، بالإضافة للزنك بـ138 مليار دولار.

وتسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة.