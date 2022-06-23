تنبيه عاجل من “مرور جدة”: غلق شارع فلسطين بدءاً من هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: أصدرت المديرية العامة للمرور تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات سالكي شارع فلسطين بالقرب من شارع جبل العرب. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”: تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق شارع فلسطين بالقرب من شارع جبل العرب، وذلك ابتداءً من الساعة 11 من مساء يوم الجمعة الموافق 2022/06/24 م وحتى الساعة 3 من ظهر يوم السبت الموافق 2022/06/25 م. أخبار قد تهمك

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