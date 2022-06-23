شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" تدشن 12 خدمة رقمية وتقنية لتسريع إنجاز التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، 12 خدمة رقمية وتقنية، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والإرتقاء بالمنظومة التقنية للإسهام في تيسير وسرعة إنجاز العمل. وتضمنت الخدمات الرقمية والتقنية في مرحلتها الأولى، نظام كفاءة الإنفاق، ومنصة التظلمات، ومنصة الاستعداد الإمدادي، إضافة إلى منصة الموردين، ومنصة التواصل والاجتماعات الافتراضية، والبيانات التشغيلية الجديدة لمركز بيانات الإنترنت، إضافة إلى خدمات تقنية ورقمية أخرى. وأوضح معاليه أن، التحوّل الرقمي في وزارة الدفاع من أهم الممكّنات الرئيسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تحوّل الوزارة، ويتمثل في عدد كبير من المبادرات التي تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات المرتبطة باحتياجات قطاعات الوزارة. وبين أن المبادرات تشمل بناء بنية تحتيّة ذات اعتمادية عالية وأنظمة وتطبيقات مركزيّة تعتمد على ضوابط متقدمة للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على إطلاق مبادرات المرحلة الثانية للاستفادة من أحدث التوجهات التقنية المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. من جهته أكد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات المكلّف صنداح السهلي، أن الخدمات الرقمية والتقنية المطوّرة في وزارة الدفاع ستسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للخدمات الإلكترونية، وتوفير خيارات متعددة من التقارير اللازمة بشكل آني ومفصل، للمساعدة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبدقة أكبر، إلى جانب إتاحة لوحات معلومات تحليلية لتحديد الأولويّات ومجالات فرص كفاءة الإنفاق المخطط لها.