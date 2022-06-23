استمرار تشغـيل 6 مسارات لحافلات مكة في موسم الحج

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وأوضح المتحدث باسم مشروع النقل العام «حافلات مكة» في الهيئة الملكية الدكتور ريان الحازمي، أن مشروع النقل العام يعمل بالتكامل مع الخطط الموضوعة من اللجان ذات العلاقة لنقل الحجيج في موسم هذا العام، وتتلاءم مع جميع فئات المستخدمين وتمتاز الحافلات بنظام «هيدروليكي» لتسهيل عملية صعود الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى تجهيزها بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الالكترونية.يذكر أن مشروع حافلات مكة يعد ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، وتشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال مركز النقل الموحد (نقل مكة) وسيتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري 2022 م.
5 مواقف مخصصة لنقل الحجاج:
- موقف الشرائع ويتجه إلى شعب عامر
- موقف الهدا ويتجه إلى محطة شعب عامر
- موقف التخصصي ويتجه إلى محطة جبل الكعبة
- موقف النوارية ويتجه إلى محطة جبل الكعبة
- موقف الليث ويتجه إلى محطة جبل الكعبة
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