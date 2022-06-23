شكرا لقرائتكم خبر استمرار تشغـيل 6 مسارات لحافلات مكة في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خطته التشغيلية لمشروع حافلات مكة لموسم حج هذا العام 1443 هـ، والاستمرار في تشغيل المسارات الستة وهي، (5,6,7,8,9,12)، إضافة لنقل الحجاج النظاميين من خارج مدينة مكة المكرمة، غير المسموح لمركباتهم بالدخول إلى المشاعر المقدسة.

وأوضح المتحدث باسم مشروع النقل العام «حافلات مكة» في الهيئة الملكية الدكتور ريان الحازمي، أن مشروع النقل العام يعمل بالتكامل مع الخطط الموضوعة من اللجان ذات العلاقة لنقل الحجيج في موسم هذا العام، وتتلاءم مع جميع فئات المستخدمين وتمتاز الحافلات بنظام «هيدروليكي» لتسهيل عملية صعود الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى تجهيزها بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الالكترونية.

يذكر أن مشروع حافلات مكة يعد ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، وتشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال مركز النقل الموحد (نقل مكة) وسيتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري 2022 م.

5 مواقف مخصصة لنقل الحجاج:

