وقد قام المساهمون خلال الاجتماع بمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبیانات المالیة الموحدة للمجموعة المنتهية في 31 مارس 2022، والتي شھدت ارتفاعا في الإيرادات نتيجة للتنوع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة. كما أعلنت المجموعة عن اتخاذ الرياض كمقر ثاني لها، وقد بدأت بالاستثمار في القطاعات الواعدة منها القطاع الطبي وقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.
عقدت الجمعية العمومية العادية والغير عادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد طلال الزين، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم الجسمي، والعضو المنتدب السيد محمد نظام خنجي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد خالد الحمادي.
وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة ديفيدند جيت كابيتال السيد طلال الزين: « يسر المجموعة بمناسبة بلوغها العام الخامس أن تعلن عن تحقيق نجاحات بالرغم من التحديات والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، وبينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، إلا أننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصا متاحة للخوض في استثمارات واعدة وتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين».
وصرح العضو المنتدب لمجموعة ديفيدند جيت كابيتال السيد محمد نظام خنجي قائلا: ً» نحن فخورين بكل فرد من موظفي الشركة وحريصون دائما على تطوير مهارات وإمكانيات جميع منتسبيها للاستمرار في تحقيق رؤيتنا «. مؤكداً أن الشركة تسير على الطريق الصحيح في تحقيق استراتيجيتها.
وتحدث الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد خالد الحمادي قائلاً: « نحن مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجیدة، مع الاستمرار في إحراز وتحقیق التقدم عبر خطوط أعمال المجموعة بما یصب في مصلحة شركائنا، مشيرا الى أن نتائج المجموعة تثبت وبوضوح قوة أدائها التقني وقدرتها على الاستجابة السريعة لوضع السوق، وخاصة في الأسواق التي نرى فيها تغييرات كبيرة».
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيدند جيت كابيتال تستمر في توزيع أرباح نقدية على الشركاء وتحقق صافي أرباح 23٪ للسنة المالية المنتهية 31 مارس2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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