نادي الصقور السعودي يعلن موعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن نادي الصقور السعودي إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2022، بمقره في ملهم شمال الرياض.
ويحتفي المعرض بموروث الصقارة وهواة تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد بها، التي تعد هواية لأبناء الجزيرة العربية وترمز للإرث الثقافي الضارب في جذور التاريخ، فيما يوفر المزاد الدولي منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة صقور العالم.
و ثمن المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل الرعاية الكريمة التي يجدها هواة ومحبو الصقور والصيد من المشرف العام على النادي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الصقور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مقدماً التهنئة للصقارين في جميع أنحاء العالم بمناسبة انطلاقة فعاليات النادي للعام 2022-2023 من خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.
أخبار قد تهمك
وأوضح المتحدث الرسمي للنادي أن تنظيم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأضخم من نوعه في المنطقة حقق في نُسخِه الماضية نجاحات كبيرة، مفيدًا أنه المعرض الأضخم من نوعه على مستوى العالم، إذ يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحا لأدوات ومستلزمات التخييم ، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.
وبيّن أن المزاد أثبت نجاحه بصورة لافتة من خلال توفير سلالات نادرة، حيث شهدت نسخة 2021 بيع أغلى صقر جير (ألترا وايت) بمبلغ مليون و 750 ألف ريال، مشيدًا بنجاح نادي الصقور السعودي في كسب ثقة الصقارين في أن يكون منصة موثوقة وآمنة.
وأكد أن نادي الصقور السعودي ماضٍ في تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يكون الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها، وأن يكون رافداً ثقافياً واقتصادياً ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، وذلك بإيصال رسالته التي تتمحور حول المحافظة والترويج للتراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور في المملكة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - محافظ العاصمة: تعزيز التواصل مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم التنموية
- اخبار الخليج - محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان
- “الصحة العالمية” تبحث اليوم إعلان “جدري القرود” طارئاً صحياً عالمياً
- بعد طول انتظار.. توقيع عقد تنفيذ صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس في أبين
- بـ 46 درجة مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الصقور السعودي يعلن موعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.