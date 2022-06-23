اخبار الخليج – محافظ العاصمة: تعزيز التواصل مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم التنموية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين، ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم والخدمات الحكومية المقدمة لهم، تحقيقاً لرسالتها الرامية للمساهمة في الإشراف على السياسات العامة والخطط التنموية لدعم الاستقرار والأمن الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة لتطوير الخدمات العامة بغرض النهوض بالمحافظة، وتحقيق الشراكة المجتمعية وتعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مجلس المحافظة الأسبوعي، بحضور سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب المحافظ والمسؤولين بالمحافظة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، والوجهاء والأعيان ورجال الأعمال ولفيف من الأهالي، إذ تناول معاليه مع ضيوف المجلس أبرز المواضيع والملفات التي تصب نحو الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للأهالي، كما تطرق إلى أهم الاحتياجات والملاحظات التي تشغل الأهالي، مشيراً معاليه إلى حرص المحافظة على دراسة كافة المقترحات والشكاوى وبحث إمكانية تنفيذها مع الجهات المختصة، بما يحقق دور المحافظة التنسيقي بين المواطنين والجهات الخدمية.

وأكد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، أهمية التنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم خدمات متكاملة للأهالي، وتلافي أي قصور قد يقع، بما يتوافق مع مفهوم العمل التكاملي بين كافة أجهزة الدولة، منوهاً إلى الدور الفعال للمجلس التنسيقي، ومجلس محافظة العاصمة الأسبوعي، ومختلف قنوات الاتصال التي تتبناها المحافظة، في توطيد التواصل بين الأهالي والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

من جهتهم، هنأ ضيوف المجلس الأسبوع لمحافظة العاصمة، معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة، مشيدين بجهوده في تعزيز التواصل مع الأهالي وتلمس احتياجاتهم عن كثب، متمنين له دوام التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن.