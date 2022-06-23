اخبار الخليج – محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان

استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، سعادة السيد هوندا تارو النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان، في مكتب سموه بمقر المحافظة الجنوبية بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ ، وعدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

وخلال اللقاء، أعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن بالغ اعتزازه بمستوى التعاون الذي يجمع مملكة البحرين واليابان في مختلف المجالات، والتي تأتي مكملة ومعززة لنهج القيادة الحكيمة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

حيث استعرض سمو محافظ المحافظة الجنوبية والنائب البرلماني لوزير خارجية اليابان، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين الصديقين، مشيرا سموه إلى دور اللقاءات والزيارات الثنائية لإسهامها في التعاون مع المحافظات في اليابان وزيادة التواصل وتوثيق العلاقات التي تربط بينهما.

بعدها، أطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان على معرض اشتمل على صور متعددة عن اللقاءات والفعاليات التي رعتها ونظمتها المحافظة الجنوبية مسبقاً، والذي يعد شاهداً على ما تزخر به المحافظة وما تشهده من آفاق رحبة في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب سعادة السيد هوندا تارو النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان، عن شكره وتقديره لجهود واهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نحو تعزيز إسهامات الصداقة ومد جسور التعاون المشتركة بين مملكة البحرين واليابان، متمنياً استمرار التعاون البنّاء على كافة المستويات.