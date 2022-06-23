“الصحة العالمية” تبحث اليوم إعلان “جدري القرود” طارئاً صحياً عالمياً

محمد بن مسعود - الدمام - تبحث منظمة الصحة العالمية، الخميس، إعلان جدري القرود “طارئاً صحياً عالمياً”، وسط ما يشهده العالم من تحديات صحية، تصاعدت مؤخراً مع زيادة انتشار الأوبئة والأمراض.

وأعلنت المنظمة في 14 يونيو، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في 23 من هذا الشهر؛ لتحديد ما إذا كانت ستصنّف تفشي جدري القرود عالمياً على أنه “حالة طوارئ صحية عامة” تستدعي قلقاً دولياً.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق، لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دولياً”.

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وأضاف “غيبريسوس” وفق “سكاي نيوز عربية”: “تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا مع شركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم؛ لتغيير اسم فيروس جدري القرود والمرض الذي يسببه، سنعلن عن الأسماء الجديدة في أقرب وقت”.

وأعلنت المنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن اسم فيروس جدري القرود سيتغير؛ بسبب طبيعته “التمييزية”.

وجاء ذلك بعدما قالت مجموعة من العلماء: إن هناك حاجة ملحّة لوجود تسمية “غير تمييزية، ولا تشكل وصمة لفيروس جدري القرود، الذي يتفشى بشكل غامض خارج إفريقيا.

واستعملت ورقة علمية وقّعها 29 خبيراً، مطلع يونيو، تسمية “hMPXV” عوضاً عن التسمية المنتشرة حاليًا (جدري القرود)، ودعت إلى اتخاذ قرار سريع لتبنّي الاسم الجديد.