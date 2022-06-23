مديرُ عامِ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك يتفقَّدُ الخدمات الإسعافية بمدينة الحجاج بمنفذِ حالة عمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

تفقَّدَ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك الاستاذ نواف بن مياح العنزي اليوم ، سيرَ العمل للخدمات الاسعافية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛للوقوف ميدانيًا على الخِدْمَاتِ التي يقدمُها الهلال الأحمر لضيوف بيت الله الحرام ، متى ما إستدعت الحاجة .

واطَّلَعَ ” العنزي ” – خلال الجولة التفقدية- على جاهزية المركز الإسعافي لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية العمل من خلال المتابعة الدائمة للبلاغات الإسعافية ، ومؤشرات عمليات الخدمات الإسعافية المقدمة، وحث ( العنزي ) منسوبي المركز على أداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة لضيوف الرحمن القادمين لآداء مناسك الحج ، والمسافرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار .