مديرُ عامِ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك يتفقَّدُ الخدمات الإسعافية بمدينة الحجاج بمنفذِ حالة عمار

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك
تفقَّدَ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك الاستاذ نواف بن مياح العنزي اليوم ، سيرَ العمل للخدمات الاسعافية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛للوقوف ميدانيًا على الخِدْمَاتِ التي يقدمُها الهلال الأحمر لضيوف بيت الله الحرام ، متى ما إستدعت الحاجة .
واطَّلَعَ ” العنزي ” – خلال الجولة التفقدية- على جاهزية المركز الإسعافي لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية العمل من خلال المتابعة الدائمة للبلاغات الإسعافية ، ومؤشرات عمليات الخدمات الإسعافية المقدمة، وحث ( العنزي ) منسوبي المركز على أداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة لضيوف الرحمن القادمين لآداء مناسك الحج ، والمسافرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار .
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