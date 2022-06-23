شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تضبط عمالة مخالفة تغش في تصنيع زيوت السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة التجارة مستودعاً تديره خمسة عمالة مخالفة تقوم بإعادة تصنيع زيوت السيارات المستعملة من خلال إعادة تكريرها وتعبئتها وتسويقها على أنها جديدة.

وأغلقت الوزارة المقر المخالف الواقع في جنوب الرياض، وتمت إحالة العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض.

وبتفتيش المقر المخالف كشفت الفرق الرقابية الميدانية للوزارة قيام العمالة المخالفة بتجميع الزيوت المستعملة من البناشر ومن ثم إعادة تكريرها وتعبئتها وتغليفها بهدف تسويقها وبيعها .

واشتملت المضبوطات على 167 برميل حجم 200 لتر، منها ماهو جاهز للبيع ومنها ماهو فارغ جاهز للتعبئة، و16 خزان بلاستيكي سعة 1000 لتر، ومواد تستعمل بهدف زيادة درجة اللزوجة للزيت، وملصقات لعلامات تجارية معروفة، وأجهزة تستخدم في تغليف المنتج المغشوش.

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعها من العودة للعمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".