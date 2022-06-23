شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية بماليزيا: «طريق مكة» تعكس تطورًا مذهلًا في كافة المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الدينية في ماليزيا داتو إدريس بن أحمد، أن المملكة جعلت من خدمة ضيوف الرحمن رسالة سامية، وأمانة شرف الله بها هذه البلاد على مر العصور وتعاقب الأزمنة.

وأشار إلى أن المملكة تقدم في كل عام حزمة من الخدمات، التي تدعم التطبيقات الإلكترونية والأعمال التقنية، التي تجعل من رحلة الحاج سهلة وميسرة، في ظل تركيزها على تجويد الخدمات برفع كفاءة الأداء، والإتقان في تقديم العمل، مما يسهم في سلاسة الإجراءات وسرعة إنهائها بدقة عالية وتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل أداء مناسك الحج.

وبين أن مبادرة طريق مكة في عامها الرابع في ماليزيا تعطي انطباعًا واضحًا عن المستوى الذي وصلت إليه المملكة من تطور مذهل في المجالات كافة.