الكويت.. إلغاء حكم إعدام المتهم بقتل فرح أكبر

محمد بن مسعود - الدمام - ألغت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬القاضي‭ ‬بإعدام‭ ‬المتهم‭ ‬بقتل‭ ‬المغدورة‭ ‬فرح‭ ‬أكبر،‭ ‬وقضت‭ ‬له‭ ‬بالحبس‭ ‬المؤبد،‭ ‬وهي‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الشعبي‭ ‬والاعلامي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يستحق‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة،‭ ‬والتفتت‭ ‬عن‭ ‬الطلبات‭ ‬الأخرى‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬القطان‭: ‬‮«‬بصفتي‭ ‬وكيل‭ ‬ورثة‭ ‬المغدورة‭ ‬فرح‭ ‬أكبر‭ ‬سنتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لتمييز‭ ‬الحكم‭ ‬وكذلك‭ ‬بالطعن‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬باستبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬لقاتلها‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬المؤبد،‭ ‬وسنطالب‭ ‬بالإعدام‭ ‬مجدداً‮»‬‭. ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬القبس‭.‬

وكانت‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬المروعة‭ ‬قد‭ ‬اثارت‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ها،‭ ‬تظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭. ‬وبمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬رجال،‭ ‬ارتدت‭ ‬المتظاهرات‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭ ‬اللون‭ ‬حداداً‭ ‬على‭ ‬فرح،‭ ‬واستجبن‭ ‬لدعوات‭ ‬التظاهر‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬ناشطات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬التالية؟‮»‬،‭ ‬وطالبن‭ ‬بتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعتدي‭ ‬على‭ ‬النساء‭.‬

ورفعت‭ ‬المشاركات‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسكت‮»‬،‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬قتل‭ ‬النساء‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬رفعت‭ ‬أخريات‭ ‬يافطة‭ ‬كبيرة‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬أسماء‭ ‬10‭ ‬كويتيات‭ ‬تعرّضن‭ ‬للقتل‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكتب‭ ‬تحتها‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬نساء‭ ‬تم‭ ‬قتلهن‭ ‬بصمت‭ ‬ولم‭ ‬نذكر‭ ‬أسماءهن‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬فرح‭ ‬في‭ ‬الاعتصام‭ ‬مطالبين‭ ‬بتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬لها‭.‬