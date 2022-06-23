اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصادق على قانون بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة

محمد بن مسعود - الدمام - صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وأصدره‭.‬

المادة‭ ‬الأولى

يستبدل‭ ‬بتعريف‭ (‬الهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭) ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬التعريف‭ ‬الآتي‭:‬

‭(‬الهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭):‬

كل‭ ‬جماعة‭ ‬ذات‭ ‬تنظيم‭ ‬مستمر‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬تحقيق‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬النواحي‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والبدنية‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وروحية‭ ‬وصحية‭ ‬وترويحية‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬مادي‭ ‬للأعضاء،‭ ‬ويدخل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات‭ ‬الأندية‭ ‬والمُجمعات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬واتحادات‭ ‬اللعبات‭ ‬الرياضية‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُستبدل‭ ‬عبارة‭ (‬الأندية‭ ‬والمُجمعات‭ ‬الرياضية‭) ‬بكلمة‭ (‬الأندية‭) ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬كما‭ ‬يستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬59‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬و‭(‬60‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬و‭(‬61‭) ‬و‭(‬62‭) ‬و‭(‬63‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬59‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

يتولى‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬والأندية‭ ‬والمجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬واتحادات‭ ‬اللعبات‭ ‬الرياضية‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وذلـك‭ ‬طبقاً‭ ‬للقانون‭.‬

مادة‭ (‬60‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭:‬

ولا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬المُجمع‭ ‬أو‭ ‬الهيئة‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬أو‭ ‬الهيئة‭ ‬الشبابية‭ ‬منتمياً‭ ‬لأي‭ ‬جمعية‭ ‬سياسية،‭ ‬أو‭ ‬ممارساً‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬أو‭ ‬النواب،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نادٍ‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬أو‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادٍ‭ ‬واتحاد‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭.‬

مادة‭ (‬61‭):‬

يجوز‭ ‬لمن‭ ‬بلغ‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية،‭ ‬ولم‭ ‬يقم‭ ‬به‭ ‬مانع‭ ‬قانوني،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مؤسسي‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬المُجمعات‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬الشبابية،‭ ‬وأن‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬أو‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬إدارتها‭.‬

ويتولى‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬تلك‭ ‬الهيئات‭ ‬أعمالهم‭ ‬مقابل‭ ‬مكافأة‭ ‬تُحدد‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭.‬

مادة‭ (‬62‭):‬

‭ ‬النادي‭ ‬هو‭ ‬هيئة‭ ‬تدير‭ ‬فريقاً‭ ‬رياضياً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬بهدف‭ ‬خوض‭ ‬المنافسات‭ ‬والعروض‭ ‬الجماهيرية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات،‭ ‬ويتخذ‭ ‬مقراً‭ ‬له‭ ‬إحدى‭ ‬المُجمعات‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويشترط‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسين‭ ‬للنادي‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬شخصاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المؤسسون‭ ‬أشخاصاً‭ ‬طبيعيين‭.‬

والمُجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬هو‭ ‬هيئة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الرياضة‭ ‬والتربية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والترابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أعضائها،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الوسائل‭ ‬وتيسير‭ ‬السبل‭ ‬لاستثمار‭ ‬أوقات‭ ‬فراغهم‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬بالفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬الروحية‭ ‬أو‭ ‬البدنية،‭ ‬ويشترط‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسين‭ ‬للمُجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬شخصاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المؤسسون‭ ‬أشخاصاً‭ ‬طبيعيين،‭ ‬ويُدير‭ ‬المُجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬منتخب‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تكون‭ ‬مدته‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

ويجوز‭ ‬للأندية‭ ‬أن‭ ‬تُنشئ‭ ‬أو‭ ‬تتملك‭ ‬مجمعاً‭ ‬رياضياً‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يعهد‭ ‬لها‭ ‬بإدارته‭.‬

مادة‭ (‬63‭):‬

يحظر‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬والمُجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬ممارسة‭ ‬الآتي‭:‬

أ‌‭- ‬الاشتغال‭ ‬بالسياسة‭ ‬أو‭ ‬الدين‭.‬

ب‌‭- ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬60‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬61‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭) ‬و‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬2‭) ‬و‭(‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬3‭) ‬و‭(‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬4‭)‬،‭ ‬نصوصها‭ ‬كالآتي‭:‬

مادة‭ (‬60‭ ‬مكرراً‭):‬

تتكون‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬للأندية‭ ‬والمُجمعات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬أوفوا‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهم،‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬مضي‭ ‬مدة‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬عضويتهم‭.‬

مادة‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭):‬

يُعد‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬سجل‭ ‬إلكتروني‭ ‬تُقيد‭ ‬فيه‭ ‬كافة‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬الأندية‭ ‬والمُجمعات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭.‬

وتلتزم‭ ‬تلك‭ ‬الهيئات‭ ‬بقيد‭ ‬العقد‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبرامه‭.‬

‭ ‬

مادة‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭):‬

يصدر‭ ‬بتحديد‭ ‬فئات‭ ‬الرسوم‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة،‭ ‬وقواعد‭ ‬ونسب‭ ‬زيادتها‭ ‬وتخفيضها‭ ‬وحالات‭ ‬الإعفاء‭ ‬منها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مادة‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬2‭):‬

فيما‭ ‬عدا‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬واتحادات‭ ‬اللعبات‭ ‬الرياضية،‭ ‬للهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬ارتكاب‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬تُنذر‭ ‬المخالف‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬وإزالة‭ ‬أسبابها‭ ‬وآثارها‭ ‬فوراً‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬تحددها،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬امتثاله‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تُصدر‭ ‬قراراً‭ ‬مسبباً‭ ‬بأحد‭ ‬الجزاءات‭ ‬الآتية‭:‬

أ‌‭- ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬تحتسب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي‭ ‬لحمل‭ ‬المخالف‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬وإزالة‭ ‬أسبابها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬يومياً‭ ‬عند‭ ‬ارتكابه‭ ‬المخالفة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ومائتي‭ ‬دينار‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تكرار‭ ‬ذات‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬السابقة،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ب‭- ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬إجمالية‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ج‌‭- ‬الغلق‭ ‬لحين‭ ‬زوال‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭.‬

ويتعين‭ ‬عند‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬مراعاة‭ ‬طبيعة‭ ‬المخالفة‭ ‬ومدى‭ ‬جسامتها،‭ ‬والعنت‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬من‭ ‬المخالف،‭ ‬والمنافع‭ ‬التي‭ ‬جناها،‭ ‬والضرر‭ ‬الذي‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ويكون‭ ‬تحصيل‭ ‬الغرامات‭ ‬بالطرق‭ ‬المقررة‭ ‬لتحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬للدولة‭.‬

ويجوز‭ ‬لمن‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬قرار‭ ‬بإحدى‭ ‬هذه‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بالقرار‭.‬

ويحوز‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالغرامة‭ ‬قوة‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬بانقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذه‭.‬

مادة‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬3‭):‬

للهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬ارتكاب‭ ‬رئيس‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬المُجمعات‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬تُصدر‭ ‬قراراً‭ ‬مسبباً‭ ‬بإحدى‭ ‬الجزاءات‭ ‬الآتية‭:‬

1-‭ ‬الإنذار‭ ‬الكتابي‭.‬

2-‭ ‬الإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬أقصاها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

3-‭ ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وتتعدد‭ ‬الغرامات‭ ‬بتعدد‭ ‬المخالفات‭.‬

4-‭ ‬العزل‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬أو‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

ويتعين‭ ‬عند‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬مراعاة‭ ‬طبيعة‭ ‬المخالفة‭ ‬ومدى‭ ‬جسامتها،‭ ‬والعنت‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬من‭ ‬المخالف،‭ ‬والمنافع‭ ‬التي‭ ‬جناها،‭ ‬والضرر‭ ‬الذي‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

ويكون‭ ‬تحصيل‭ ‬الغرامات‭ ‬بالطرق‭ ‬المقررة‭ ‬لتحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬للدولة‭.‬

ويجوز‭ ‬لمن‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬قرار‭ ‬بإحدى‭ ‬هذه‭ ‬الجزاءات‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بالقرار‭. ‬ويُبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬ويعتبر‭ ‬عدم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التَّظلُّم‭ ‬خلال‭ ‬الأجل‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬بمثابة‭ ‬رفْضٍ‭ ‬ضمني‭ ‬له،‭ ‬ولصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬أن‭ ‬يطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفْض‭ ‬التَّظلُّم‭ ‬صراحةً‭ ‬أو‭ ‬ضِمْناً‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬برفْض‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬أو‭ ‬اعتباره‭ ‬مرفوضاً‭ ‬ضِمْنياً‭ ‬أيهما‭ ‬أقل‭.‬

مادة‭ (‬61‭ ‬مكرراً‭ ‬4‭):‬

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬القوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬يجوز‭ ‬للأندية‭ ‬والمُجمعات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬واتحادات‭ ‬اللعبات‭ ‬الرياضية‭ ‬تأسيس‭ ‬شركات‭ ‬تجارية‭ ‬لخدمة‭ ‬نشاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬فصلان‭ ‬جديدان‭ ‬هما‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬بعنوان‭ (‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭) ‬ويشمل‭ ‬المادتين‭ (‬65مكرراً‭) ‬و‭(‬65‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭)‬،‭ ‬والفصل‭ ‬السادس‭ ‬بعنوان‭ (‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭) ‬ويشمل‭ ‬المادتين‭ (‬73‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭) ‬و‭ (‬73‭ ‬مكرراً‭ ‬2‭)‬،‭ ‬ويعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬باقي‭ ‬الفصول‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭:‬

الفصل‭ ‬الثالث

مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية

مادة‭ (‬65‭ ‬مكرراً‭):‬

أ‌‭- ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬هيئة‭ ‬أهلية‭ ‬شبابية‭ ‬تربوية‭ ‬ذات‭ ‬نفع‭ ‬عام،‭ ‬يتألف‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين‭ ‬أو‭ ‬كليهما‭ ‬معاً،‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للنشء‭ ‬والشباب،‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬روحياً‭ ‬أو‭ ‬خلقياً‭ ‬أو‭ ‬ثقافياً‭ ‬أو‭ ‬بدنياً‭ ‬أو‭ ‬اجتماعياً‭ ‬أو‭ ‬اقتصادياً،‭ ‬باستثمار‭ ‬وقت‭ ‬فراغهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬الوطنية،‭ ‬واستكشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وصقلها‭ ‬ورعايتها،‭ ‬وغرس‭ ‬التكاتف‭ ‬والترابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب،‭ ‬ويسعى‭ ‬لاكتسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬لهم‭ ‬تحمُّل‭ ‬المسئولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬والسياسة‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة‭.‬

ب‭- ‬الهيئة‭ ‬الشبابية‭ ‬هي‭ ‬هيئة‭ ‬تربوية‭ ‬ذات‭ ‬نفع‭ ‬عام،‭ ‬تتألف‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين‭ ‬أو‭ ‬منهما‭ ‬معاً،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬النشء‭ ‬والشباب،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لهم،‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬روحياً‭ ‬أو‭ ‬خلقياً‭ ‬أو‭ ‬ثقافياً‭ ‬أو‭ ‬بدنياً‭ ‬أو‭ ‬اجتماعياً‭ ‬أو‭ ‬اقتصادياً،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬باستثمار‭ ‬وقت‭ ‬فراغهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وغرس‭ ‬التكاتف‭ ‬والترابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب،‭ ‬وتسعى‭ ‬لإكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬تحمل‭ ‬المسئولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬والسياسة‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة‭.‬

ج‌‭- ‬الهيئة‭ ‬الرياضية‭ ‬مجموعة‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬كليهما‭ ‬معاً،‭ ‬تُشكل‭ ‬بغرض‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رياضية‭ ‬أو‭ ‬ترفيهية‭ ‬رياضية‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬أو‭ ‬دروس‭ ‬رياضية‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خدمات‭.‬

‭ ‬

مادة‭ (‬65‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭):‬

تكون‭ ‬مدة‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬والهيئات‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ ‬من‭ (‬63‭) ‬إلى‭ (‬65‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬

الفصل‭ ‬السادس

اللجنة‭ ‬البارالمبية

مادة‭ (‬73‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭):‬

اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬واستقلال‭ ‬مالي‭ ‬وإداري‭ ‬وفني،‭ ‬تتمتع‭ ‬بكافة‭ ‬الحقوق‭ ‬وتتحمل‭ ‬بجميع‭ ‬الالتزامات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الميثاق‭ ‬البارالمبي،‭ ‬ويكون‭ ‬مقرها‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬تحدده‭ ‬اللجنة‭.‬

مادة‭ (‬73‭ ‬مكرراً‭ ‬2‭):‬

تسري‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ ‬من‭ (‬72‭) ‬إلى‭ (‬73‭ ‬مكرراً‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬طبيعتها‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

يُلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

المادة‭ ‬السادسة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬–‭ ‬كلٌ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬