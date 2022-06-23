اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع الرابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الرابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور وزير شئون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، والسادة أعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة، والدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة.

وخلال أعمال الاجتماع رحب أعضاء المجلس بانضمام مجلس المناقصات والمزايدات لعضوية المجلس بناءً على القرار الصادر من مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، بعدها تمت الإشارة الى قرار اعتماد خطة المجلس المحدثة بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي ويواكب احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة.

هذا وقدمت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأستاذة شيخه عبدالله الفاضل عرضا تضمن مراجعة لمؤشرات أداء خطة المجلس وتحليل المتغيرات ضمن أعمال المتابعة الدورية، ومن ثم قام الأعضاء باستعراض مستجدات ومنجزات عدد من المبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها ضمن خطة عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.