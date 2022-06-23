“الغذاء والدواء”: يجب ضبط الحرارة عند 74 مئوية عند إعادة تسخين الأطعمة

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عند إعادة تسخين الأطعمة؛ إلى ضرورة ألا تقل درجة الحرارة عن 74 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن إعادة تسخين الطعام بطريقة خاطئة قد تتسبب في حدوث التسمّم الغذائي.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن إعادة التسخين يجب أن تكون لمرة واحدة فقط.