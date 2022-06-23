وزير الشؤون الإسلامية يدشن تطبيق “رُشد” الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة اليوم، تطبيق “رُشد”, الذي يجمع الخدمات الإلكترونية للوزارة الموجهة لجميع المستفيدين من خدماتها داخل المملكة عبر الأجهزة الذكية، ويمكن تحميله عبر متجري (آبل ، آندر ويد)؛ في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة مواكبة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن تدشين تطبيق “رشد” يأتي امتداداً لما تقوم به الوزارة من تجسيد الأعمال الخلاقة أهمها ما يخدم الدعوة ويخدم بيوت الله سبحانه وتعالى، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبين أن هذه الوسائل التي تعنى بها الوزارة والبرامج والمعلومات التي ولله الحمد أخذت بكثير منها الوزارة، ما كانت لتكون لولا توفيق الله ثم الدعم منقطع النظير من القيادة الحكيمة، وكذلك ما يقوم به منسوبي الوزارة من أبناء الوطن من أعمال جيدة في مجالات شتى ومنها مجال التقنية والحواسيب وغيرها.

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من جانبها، أوضحت وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، أن تطبيق “رشد” يستعرض أبرز خدمات وزارة الشؤون الإسلامية الإلكترونية، ويشمل خدمة مصحف الويب الإلكتروني، وتحتوي حالياً على أحدث نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم, حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى توفير نتاج المجمع العلمي بين يدي مستخدمي التطبيق، بما في ذلك الروايات والترجمات والتفاسير.

وأضافت: كما يستعرض التطبيق خدمة مواقيت الصلاة: وتشمل أوقات الصلاة لجميع مناطق المملكة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة اتجاه القبلة وتغطي جميع مناطق المملكة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وخدمة تواصل مع الوزارة، وتطبيقات الوزارة الأخرى على الأجهزة الذكية، ومجموعة أخرى من الخدمات الإلكترونية سيتم إضافتها تباعاً على هذا التطبيق.